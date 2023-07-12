Про це журналістам заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Надаючи будь-які гарантії безпеки Україні, ці країни фактично ігнорують міжнародний принцип неподільності безпеки. Тобто, надаючи гарантії безпеки Україні, вони зазіхають на безпеку Росії", - сказав він.

За словами Пєскова, це матиме короткострокові та довгострокові негативні наслідки.

Речник Путіна висловив сподівання, що в Європі почують голоси політиків, які виступають проти надання Україні гарантій безпеки.

11 липня Bloomberg повідомив, що група ключових союзників України наближається до досягнення угоди про початок переговорів із Києвом щодо набору двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки.

Читайте також: Гарантії безпеки для України від G7 не будуть повторенням Будапештського меморандуму, - експерт-міжнародник Добряк