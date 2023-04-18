Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Будь-які ідеї, які беруть до уваги інтереси Росії, стурбованість Росії, звичайно, заслуговують на увагу, до них варто і потрібно прислухатися, і Росія готова це робити. Для нас головне – це забезпечувати власні інтереси", – сказав Пєсков.

Водночас речник Володимира Путіна зазначив, що йому нічого не відомо про "мирний план" президента Франції Емманюеля Макрона, який він має намір просувати за допомогою Китаю.

"Були якісь повідомлення про те, що, мовляв, під час візиту до Китаю французька сторона якісь елементи озвучувала, але досі вони ніде себе не виявили, ці елементи. Нам не відомо про існування якоїсь французької сторони плану, відповідно, нічого ми від французької сторони не отримували", – розповів Пєсков.

Також він прокоментував "мирні ініціативи" президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви.

"Що стосується ініціативи бразильської сторони, то поки що рано давати якісь оцінки, тому що потрібно мати інформацію, знати нюанси. Зараз отримати ці нюанси має можливість наш міністр закордонних справ", - зазначив Пєсков.