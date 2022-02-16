У Кремлі назвали видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО "гуманітарним заходом"

Про це повідомляє ТАСС.



За словами Пєскова, Москва видає російські паспорти жителям ОРДЛО "з гуманітарних міркувань".



"Ця практика не є порушенням мінських угод. Досить просто прочитати хоча б один раз цей короткий і гранично конкретний текст. Тому ці закиди є неспроможними", - сказав Пєсков.



Він заявив, що "громадяни самопроголошених республік мають надзвичайні проблеми в соціальному плані через те, що вони відкинуті своєю батьківщиною, Україною".



"Тому Росія з гуманітарних міркувань дотримується цієї практики видачі паспортів. Росія видає паспорти не лише громадянам цих самопроголошених республік, а й громадянам різних країн світу, і ця практика досить поширена", - сказав Пєсков.



Київ заявив, що вважає незаконною видачу паспортів РФ і не визнаватиме їх. Голова МЗС України Дмитро Кулеба 10 лютого повідомив, що звернувся до ОБСЄ із запитом щодо підготовки доповіді у зв'язку з наданням Росією громадянства жителям окупаних частин Донбасу.



Нагадаємо, станом на листопад 2021 року на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупанти видали російські паспорти близько 1,4 млн громадян.