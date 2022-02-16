У Кремлі назвали видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО "гуманітарним заходом"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав видачу російських паспортів жителям ОРДЛО "гуманітарним заходом", який не порушує Мінських домовленостей
Про це повідомляє ТАСС.
За словами Пєскова, Москва видає російські паспорти жителям ОРДЛО "з гуманітарних міркувань".
"Ця практика не є порушенням мінських угод. Досить просто прочитати хоча б один раз цей короткий і гранично конкретний текст. Тому ці закиди є неспроможними", - сказав Пєсков.
Він заявив, що "громадяни самопроголошених республік мають надзвичайні проблеми в соціальному плані через те, що вони відкинуті своєю батьківщиною, Україною".
"Тому Росія з гуманітарних міркувань дотримується цієї практики видачі паспортів. Росія видає паспорти не лише громадянам цих самопроголошених республік, а й громадянам різних країн світу, і ця практика досить поширена", - сказав Пєсков.
Київ заявив, що вважає незаконною видачу паспортів РФ і не визнаватиме їх. Голова МЗС України Дмитро Кулеба 10 лютого повідомив, що звернувся до ОБСЄ із запитом щодо підготовки доповіді у зв'язку з наданням Росією громадянства жителям окупаних частин Донбасу.
- Нагадаємо, станом на листопад 2021 року на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупанти видали російські паспорти близько 1,4 млн громадян.
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