У Кремлі не вірили, що війна прийде на територію Росії, - Фейгін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми багато разів обговорювали, що війна прийде на територію Росії. Я гадаю, вони у це не вірили. З одного боку, вважали, що Україна набагато слабша й не в змозі виробити засоби, якими можна атакувати вглиб до 700 км, саме на такій відстані від кордону України розташована Москва. По-друге, вони вважали, що Захід не піде на такий ступінь загострення, щоб надати навіть не дрони, але й вузли, деталі, механізми, компоненти для виробництва цих БПЛА та інших засобів, які дають змогу атакувати на великій відстані територію РФ. У Росії у це все не вірили", - прокоментував опозиціонер.

Марк Фейгін припустив, що можливо, у Кремлі гадали, що війна не буде настільки довгою й до цього етапу все вирішиться.

"А війна тим часом затягнулася на понад 14 місяців. І зараз Україна підходить до піка наданих можливостей для атаки території самої РФ, глибокого ураження цілей. Розмови про ракети Storm Shadow й про подібні засоби – це питання недовгого часу, засоби нададуть. І тоді ракетами можна буде спалити навіть Свердловську область чи Єкатеринбург, що вже про Москву казати. І це є проблемою й головним болем, яку шукати протиотруту до цього. Здавалося б, у Росії є засоби ППО, але з’ясувалося, що працюють вони погано, а коли й взагалі відсутні. Можливо, навколо Кремля є якісь засоби, але й через них прориваються окремі БПЛА, тобто це показує, що Росія, в принципі, не захищена нічим, це все ілюзія. І це новий фактор у війні, на який, безумовно, треба якось відповідати. Ця зміна приводить Москву у кататонічний ступор. І поки що гарної реакції вони не вигадали", - сказав Фейгін.

Російський опозиціонер додав, що навіть Путін зманеврував і вирішив все-таки вийти на парад 9 травня, прикрившись президентами сусідніх держав. Але ж він щодня не зможе їздити з цими сімома президентами територією Росії чи іншими місцями, щоб щоразу ними прикриватися, наче живим щитом. Однак інших способів поки що не виробили у Кремлі.