Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, у ніч проти 7 травня в Криму було зафіксовано понад 10 БПЛА.

"Вночі сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби відбили чергову атаку на Севастополь. Загалом на Крим та Севастополь було направлено цієї ночі понад 10 безпілотників",— заявив Развожаєв.

Користувачі соцмереж повідомили, що вибухи вночі також пролунали у Євпаторії та Саках.