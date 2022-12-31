Після наїзду на начальника Генштабу Герасімова Пригожин влаштовує публічний стьоб над Мєдвєдєвим. Якого, до речі, вважають особливо близьким для Путіна.

Це надзвичайно позитивні сигнали про руйнування усталеної неформальної ієрархії влади у Москві

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Розбиратися в деталях гризні цих пацюків немає сенсу. Але це надзвичайно позитивні сигнали про руйнування усталеної неформальної ієрархії влади у Москві. Для авторитарної системи такі порушення є особливо значущими, бо на неформальностях тримається весь корупційний і репресивний апарат.

У кремлівських верхах зникає віра у всемогутність Путіна

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Це також може свідчити, що у кремлівських верхах зникає віра у всемогутність Путіна. Бо місце під сонцем наближені починають вибивати силою і зухвалістю, а не доступом до вуха царя.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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