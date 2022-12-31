У Кремлі почалася гризня пацюків
Це свідчить, що у московських верхах зникає віра у всемогутність Путіна
Після наїзду на начальника Генштабу Герасімова Пригожин влаштовує публічний стьоб над Мєдвєдєвим. Якого, до речі, вважають особливо близьким для Путіна.
Це надзвичайно позитивні сигнали про руйнування усталеної неформальної ієрархії влади у Москві
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Розбиратися в деталях гризні цих пацюків немає сенсу. Але це надзвичайно позитивні сигнали про руйнування усталеної неформальної ієрархії влади у Москві. Для авторитарної системи такі порушення є особливо значущими, бо на неформальностях тримається весь корупційний і репресивний апарат.
У кремлівських верхах зникає віра у всемогутність Путіна
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Це також може свідчити, що у кремлівських верхах зникає віра у всемогутність Путіна. Бо місце під сонцем наближені починають вибивати силою і зухвалістю, а не доступом до вуха царя.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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