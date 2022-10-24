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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У кремлі пояснили, чому Путін припинив спілкуватися з Макроном та Шольцом

У кремлі пояснили, чому Путін припинив спілкуватися з Макроном та Шольцом

24 жовтня, 2022 понедiлок
13:38
війна з Росією Путін Макрон

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор не спілкується з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, оскільки вони "не прислухаються до позиції Москви"

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

За словами Пєскова, Париж та Берлін нібито не хочуть надавати посередницьких зусиль для "врегулювання військового конфлікту в Україні".

"Що стосується Макрона та Шольца, просто останнім часом вони не виявляють бажання якимось чином прислухатися до позиції російської сторони та брати участь у якихось зусиллях щодо надання посередницьких послуг. Тому з ними контактів поменшало", - сказав Пєсков.

Водночас він зазначив, що Туреччина займає іншу позицію, ніж Франція та Німеччина. 

"Анкара декларує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля. Ми знаємо, що президент Путін неодноразово давав високу оцінку цим посередницьким зусиллям Туреччини. Крім цього, у нас із Туреччиною дуже великі торговельно-економічні відносини", - розповів Пєсков. 

  • 21 вересня Емманюель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є "співучасниками" нового російського імперіалізму.
  • Своєю чергою Олаф Шольц висловив переконання, що РФ не виграє війну проти України, а Німеччина та Європа, мають виграти власні битви проти Росії. 

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