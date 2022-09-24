Шольц заявив, що Росія не виграє у війні проти України

Про це повідомляє Bundeskanzler з посиланням на заяву Шольца.

За його словами, всі бачать жахливі картини війни, яку РФ розпочала проти України, чують новини про руйнування, про багато смертей.

"Але ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну", - заявив канцлер.

Шольц додав, що і Німеччина та Європа в цілому, мають виграти при цьому свої "битви" в розв’язаній президентом РФ Володимиром Путіним війні.

"Окрім безпосереднього фронту, є багато інших полів битв, зокрема голод, який є великою небезпекою для багатьох країн Африки, для людей Південної Америки, Азії. І тому було зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, щоб не було голоду", - додав Шольц.

21 вересня федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі на Генасамблеї ООН наголосив, що якщо прагнути реального закінчення війни, не можна приймати мир на умовах Кремля.

Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є "співучасниками" нового російського імперіалізму.

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