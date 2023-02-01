У Кремлі прокоментували можливе постачання Україні американських ракет більшої дальності
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що постачання США ракет більшої дальності призведе до зростання ескалації в Україні
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином, він відреагував на інформацію по те, що у новому пакеті військової допомоги на $2,2 млрд, Україна отримає від США ракети радіусом дії 150 км.
За словами Пєскова, постачання США ракет більшої дальності не змінить хід "спеціальної військової операції", як називають війну проти України у Росії.
"Виконуватимемо наші завдання, які були окреслені головою держави. "Спецоперація" продовжуватиметься", – сказав Пєсков.
Він додав, що надання Вашингтоном ракет більшої дальності призведе до зростання ескалації та нагнітання напруженості.
- 1 лютого стало відомо, що незабаром США оголосять про новий пакет воєнної допомоги Україні, який включатиме ракети більшої дальності.
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