У Кремлі прокоментували відповідь Зеленського на петицію про перейменування Росії
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі ставляться до пропозиції перейменувати Росію на Московію "з усмішкою"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином прессекретар російського диктатора відповів на прохання прокоментувати доручення президента України Володимира Зеленського прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання про можливе перейменування Росії на Московію, після того, як відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів.
"Ви знаєте, це, напевно, належить до таких безглуздих курйозів - подібні повідомлення або подібні рішення. Багато було таких жартів із цього приводу, не думаю, що треба якісь нові жарти відпускати. Думаю, що тут можна тільки з усмішкою до цього ставитися. Російська Федерація, як би хто її не називав, залишиться великою державою, великою країною, і вона залишиться Росією", - сказав Пєсков.
- 10 березня Володимир Зеленський оприлюднив відповідь на петицію про перейменування Росії на Московію.
- 11 березня речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала петицію про перейменування Росії на Московію ще одним свідченням, що Україну прагнуть перетворити на "анти-Росію".
- 11 березня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував змінити назву України, у відповідь на петицію про перейменування Росії на Московію.
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