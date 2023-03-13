Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином прессекретар російського диктатора відповів на прохання прокоментувати доручення президента України Володимира Зеленського прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання про можливе перейменування Росії на Московію, після того, як відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів.

"Ви знаєте, це, напевно, належить до таких безглуздих курйозів - подібні повідомлення або подібні рішення. Багато було таких жартів із цього приводу, не думаю, що треба якісь нові жарти відпускати. Думаю, що тут можна тільки з усмішкою до цього ставитися. Російська Федерація, як би хто її не називав, залишиться великою державою, великою країною, і вона залишиться Росією", - сказав Пєсков.