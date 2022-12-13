Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином прессекретар російського диктатора Володимира Путіна відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського розпочати виведення військ РФ з України на Різдво, з яким він виступив на саміті G7.

"Про це не може йтися і мови. Українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час. Це реалії, які відбулися через ту лінію, ту політику, яку проводили протягом останніх років п'ятнадцяти, а то й двадцяти, керівництво України", - сказав Пєсков.

Він додав, що в Кремлі вважають території, на яких окупанти влаштували псевдореферендуми частиною Росії.

"Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе", - зазначив Пєсков.

12 грудня Володимир Зеленський на саміті G7 розповів, які кроки необхідні для пришвидшення перемоги України - озброєння, фінансова та енергетична стабільність і дипломатія.

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