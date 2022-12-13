У Кремлі відповіли на заклик Зеленського розпочати на Різдво виведення військ РФ з України
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що про виведення російських військ з України на Різдво не може бути мови
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином прессекретар російського диктатора Володимира Путіна відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського розпочати виведення військ РФ з України на Різдво, з яким він виступив на саміті G7.
"Про це не може йтися і мови. Українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час. Це реалії, які відбулися через ту лінію, ту політику, яку проводили протягом останніх років п'ятнадцяти, а то й двадцяти, керівництво України", - сказав Пєсков.
Він додав, що в Кремлі вважають території, на яких окупанти влаштували псевдореферендуми частиною Росії.
"Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе", - зазначив Пєсков.
- 12 грудня Володимир Зеленський на саміті G7 розповів, які кроки необхідні для пришвидшення перемоги України - озброєння, фінансова та енергетична стабільність і дипломатія.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 40.85Продаж 41.88
- Актуальне
- Важливе