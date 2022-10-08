У Кремлі відреагували на вибух на Кримському мосту
Через вибух та пожежу на Кримському мосту на окупованому РФ півострові російський диктатор Володимир Путін доручив створити для розслідування урядову комісію
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами речника президента Росії Дмитра Пєскова, Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з "надзвичайною подією" на Кримському мості
Крім того, Путін з приводу подій у Керчі отримав доповіді прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, заступника голови уряду Марата Хуснулліна та керівників силових відомств.
- 8 жовтня у Керчі спалахнула пожежа на Кримському мосту, окупаційна влада півострова звинуватила в підриві переправи Україну.
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