У Кремлі відреагували на вибух на Кримському мосту

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами речника президента Росії Дмитра Пєскова, Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з "надзвичайною подією" на Кримському мості

Крім того, Путін з приводу подій у Керчі отримав доповіді прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, заступника голови уряду Марата Хуснулліна та керівників силових відомств.

8 жовтня у Керчі спалахнула пожежа на Кримському мосту, окупаційна влада півострова звинуватила в підриві переправи Україну.

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