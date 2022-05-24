У Кремлі відреагували на заяву російського дипломата Бондарєва, який розкритикував Путіна за війну з Україною
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав колишнього члена місії РФ про ООН Бориса Бондарєва ворогом Росії
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином, Пєсков відреагував на критику Бондарєва на адресу Путіна за розв'язану в Україні війну, після якої дипломат оголосив про свою відставку.
"Ми в Кремлі незнайомі з цим листом. Якщо він був співробітником міністерства закордонних справ, це, мабуть, питання до МЗС. Тут, напевно, можна сказати тільки, що Бондарєв більше не з нами, скоріше він проти нас. Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни", - сказав Пєсков.
- 23 травня Радник місії Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв виступив з критикою президента РФ Володимира Путіна за війну з Україною та оголосив про відставку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.65
Купівля 34.65Продаж 36.38
-
EUR
Купівля 36.39Продаж 38.5
- Актуальне
- Важливе