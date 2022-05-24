У Кремлі відреагували на заяву російського дипломата Бондарєва, який розкритикував Путіна за війну з Україною

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином, Пєсков відреагував на критику Бондарєва на адресу Путіна за розв'язану в Україні війну, після якої дипломат оголосив про свою відставку.

"Ми в Кремлі незнайомі з цим листом. Якщо він був співробітником міністерства закордонних справ, це, мабуть, питання до МЗС. Тут, напевно, можна сказати тільки, що Бондарєв більше не з нами, скоріше він проти нас. Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни", - сказав Пєсков.

23 травня Радник місії Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв виступив з критикою президента РФ Володимира Путіна за війну з Україною та оголосив про відставку.

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