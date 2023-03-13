У Кремлі заявили, що мають намір досягти поставлених в Україні цілей тільки військовим шляхом
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається вести переговори з Україною, а планує досягти поставлених цілей тільки військовим шляхом
Про це пише російський "Комерсант".
"Поставлених Росією цілей в Україні зараз можна досягти лише військовим шляхом, передумов для переходу ситуації в мирне русло зараз немає", - заявив представник Кремля.
Так він прокоментував заяву ексголови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера, який закликав створити контактну групу для підготовки до майбутніх перемовин між Україною і Росією про завершення війни.
- Росію не запрошували на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбулася в лютому.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.07
Купівля 38.07Продаж 38.86
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе