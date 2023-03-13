Про це пише російський "Комерсант".

"Поставлених Росією цілей в Україні зараз можна досягти лише військовим шляхом, передумов для переходу ситуації в мирне русло зараз немає", - заявив представник Кремля.

Так він прокоментував заяву ексголови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера, який закликав створити контактну групу для підготовки до майбутніх перемовин між Україною і Росією про завершення війни.