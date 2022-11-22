Про це повідомив у Twitter голова форуму, німецький дипломат Крістоф Гойсґен.

"Російських офіційних осіб не запрошено на конференцію 2023 року. Ми не надамо їм платформу для пропаганди. Ми хочемо обговорювати майбутнє Росії з лідерами російської опозиції і вигнанцями. Їхні голоси мають бути почуті та посилені", – написав Гойсґен.

Мюнхенська конференція з безпеки – один із найпрестижніших міжнародних форумів у галузі міжнародної безпеки, де беруть участь голови держав, урядів, міністри, політики та громадські діячі з десятків країн.

У повідомленні на сайті Конференції йдеться про те, що в учасників зустрічі 2023 року буде можливість оцінити "рівень згуртованості Альянсу та політичну відданість заснованому на верховенстві закону міжнародному порядку". Її організатори називають російське вторгнення в Україну "поворотним моментом", що спричинив не лише "величезні страждання в Україні, але й посилив кризи в інших кінцях світу".

Раніше російській делегації відмовили у візах для участі в сесії ПА ОБСЄ у столиці Польщі Варшаві.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb