Про це заявив Інтерфаксу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Наразі такі перспективи не проглядаються", - сказав Пєсков, говорячи про можливості врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом.

Відзначимо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вторгненню Росії в Україну немає жодного виправдання, а про припинення війни слід домовлятися за столом переговорів. Таку заяву він зробив після зустрічі з Путіном у Самарканді.

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