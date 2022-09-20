У Кремлі заявили, що наразі не бачать перспектив закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом
Наразі перспективи політико-дипломатичного врегулювання ситуації в Україні не проглядаються
Про це заявив Інтерфаксу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Наразі такі перспективи не проглядаються", - сказав Пєсков, говорячи про можливості врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом.
- Відзначимо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вторгненню Росії в Україну немає жодного виправдання, а про припинення війни слід домовлятися за столом переговорів. Таку заяву він зробив після зустрічі з Путіном у Самарканді.
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