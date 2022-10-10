Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За інформацією турецької сторони, коментарі з Вашингтона на пропозицію Туреччини провести у Стамбулі переговори Росії з США та країнами Європи були "дуже позитивними".

"Поки що ні", - сказав Пєсков у відповідь на запитання, чи отримували в кремлі пропозицію Туреччини.

9 жовтня турецьке видання Milliyet повідомило, що Туреччина планує організувати перемовини між Росією й США, Францією, Німеччиною та Великою Британією щодо України. Milliyet стверджує, що план ще не був наданий усім західним столицям, проте Вашингтон вже отримав його через приватні канали й початкові коментарі США з цього приводу нібито позитивні. При цьому Туреччина наголошує на необхідності завершити війну без застосування ядерного потенціалу.

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