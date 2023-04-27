Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Білоруси відтягують на себе українських військових. ЗСУ змушені тримати на білоруському напрямку 15-17 тис. військових, відриваючи їх від інших важливих напрямків фронту. Лукашенко для себе прийняв остаточне рішення та алгоритм дій, що без перемоги Росії у нього та його сім'ї немає майбутнього. І тепер можна чекати чого завгодно", - підкреслив Бульба.

За словами засновника "Білого легіону", у Кримінальному кодексі Білорусі з'явилася стаття про свідомий перехід на бік противника.

"Білоруські військові між собою вже обмірковують як здаватися у полон, якщо примусять воювати", - додав Бульба.