У Кримінальному кодексі Білорусі з'явилася стаття про свідомий перехід на бік противника, - засновник "Білого легіону" Бульба
Громадський діяч, засновник "Білого легіону" Сергій Бульба зазначив, що білоруські військові вже обмірковують як здаватися у полон
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Білоруси відтягують на себе українських військових. ЗСУ змушені тримати на білоруському напрямку 15-17 тис. військових, відриваючи їх від інших важливих напрямків фронту. Лукашенко для себе прийняв остаточне рішення та алгоритм дій, що без перемоги Росії у нього та його сім'ї немає майбутнього. І тепер можна чекати чого завгодно", - підкреслив Бульба.
За словами засновника "Білого легіону", у Кримінальному кодексі Білорусі з'явилася стаття про свідомий перехід на бік противника.
"Білоруські військові між собою вже обмірковують як здаватися у полон, якщо примусять воювати", - додав Бульба.
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