У Криму катували людину, яка шукала депортованих українських дітей, - правозахисниця
У тимчасово окупованому Криму затримали і катували людину, яка намагалася дізнатися про місцезнаходження вивезених українських дітей
Про це заявила Катерина Рашевська із громадської організації "Регіональний центр з прав людини", пише "Крим.Реалії".
Зазначається, що після цієї інформації громадські діячі ухвалили рішення, що не збиратимуть такі відомості на території півострова, оскільки це дуже небезпечно для тих, хто готовий допомагати у пошуках.
Водночас за словами правозахисниці, багато даних публікують російські пропагандисти, що допомагає скласти уявлення про кількість дітей та особливості їхнього насильницького переміщення. Проте у низці випадків російська влада згодом змінює дані дітей, щоб їх неможливо було відшукати.
"Треба діяти. Росія має виконати вимоги щодо ідентифікації дітей відповідно до Женевської конвенції. Для цього всі мають тиснути на неї, зокрема ухвалити окрему Резолюцію Генеральної асамблеї ООН з цього приводу. А потім призначити третю сторону, яка контролюватиме і просуватиме репатріацію дітей в Україну", - сказала Рашевська.
За даними правозахисників, загалом ідентифіковано 19 546 українських дітей у статусі насильно депортованих на російську та білоруську територію.
- Під час операції в тимчасово окупованому Криму один з українських військових потрапив до полону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе