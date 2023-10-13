У Криму катували людину, яка шукала депортованих українських дітей, - правозахисниця

Про це заявила Катерина Рашевська із громадської організації "Регіональний центр з прав людини", пише "Крим.Реалії".

Зазначається, що після цієї інформації громадські діячі ухвалили рішення, що не збиратимуть такі відомості на території півострова, оскільки це дуже небезпечно для тих, хто готовий допомагати у пошуках.

Водночас за словами правозахисниці, багато даних публікують російські пропагандисти, що допомагає скласти уявлення про кількість дітей та особливості їхнього насильницького переміщення. Проте у низці випадків російська влада згодом змінює дані дітей, щоб їх неможливо було відшукати.

"Треба діяти. Росія має виконати вимоги щодо ідентифікації дітей відповідно до Женевської конвенції. Для цього всі мають тиснути на неї, зокрема ухвалити окрему Резолюцію Генеральної асамблеї ООН з цього приводу. А потім призначити третю сторону, яка контролюватиме і просуватиме репатріацію дітей в Україну", - сказала Рашевська.

За даними правозахисників, загалом ідентифіковано 19 546 українських дітей у статусі насильно депортованих на російську та білоруську територію.