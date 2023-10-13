Український військовий потрапив у полон під час висадки десанту у Криму, - розвідка

Про це в етері телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений. Але ці втрати неспівмірні із втратами противника. На превеликий жаль, деокупація українських територій пов’язана з жертовністю та жертвами наших оборонців і захисників", – сказав представник розвідки.

Голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді" теж підтвердив інформацію, що росіяни взяли у полон українського військового.

Юсов також запевнив, що Україна зробить все можливе для того, аби кожен полонений український захисник повернувся додому.

Висадка десанту у Криму

4 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на тимчасово окуповану Росією територію Криму було здійснено десантну операцію, під час якої було завдано удар по ворожих силах.

Андрій Юсов, представник ГУР, заявив, що група спецпризначенців, яка здійснила десант на тимчасово окуповану територію Криму, після виконання завдання завдавала втрат і відступила. Він також додав, що українські спецпризначенці також зазнали певних втрат.