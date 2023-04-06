Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Громадянського журналіста, кримського татарина Амета Сулейманова, який через хворобу серця перебував під домашнім арештом, взяли під варту та перевели в ізолятор. Його засудили до 12 років позбавлення волі за політично вмотивованим обвинуваченням. Росія є головним порушником прав людини у світі", - написала Джапарова.

Раніше представництво Президента в АРК повідомляло, що Сулейманов стоїть у черзі на імплантацію клапана серця. Він страждає від артеріальної та мітральної недостатності. Це захворювання включене до урядового переліку таких, що перешкоджають утриманню під вартою.

За словами дружини політв’язня, після трьох років перебування під домашнім арештом, російські силовики завітали до їх будинку 5 квітня.

"Я попросила дати хоча б хвилин 20, щоб поїсти, бо в нас пост у місяць Рамадан. На що вони відповіли: запакуйте із собою, він там поїсть", - сказала Лілія Люманова.