У Криму окупанти не пустили батьків школярів на лінійку, а біля навчальних закладів патрулювала росгвардія
У тимчасово окупованому Криму російські загарбники не пускали батьків школярів на лінійки "в цілях безпеки", а школи патрулювали поліція та росгвардія
Про це пише КримSOS.
Зазначається, що у лінійках взяли участь лише учні перших та 11 класів. Решта класів у цей час мають так звану класну годину, а саме - урок "Розмови про важливе".
"Під час таких "уроків" школярам прищеплюють "патріотичне виховання, формують уявлення про культурну та історичну єдність російського народу та важливість їхнього збереження". Як відомо, на таких заняттях також не лунають розмови про війну Росії проти України", - пояснили у повідомленні.
Також повідомляється, що до участі в шкільній лінійці допустили лише батьків першачків. Окупанти пояснили, що обмеження ввели "в цілях безпеки".
Крім цього, території кримських шкіл патрулювали співробітники поліції та росгвардії. За наявною інформацією, такий сценарій шкільної лінійки реалізувався у більшості шкіл. Це може вказувати на отримання неофіційних вказівок з окупаційної адміністрації.
- Старшокласники, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України й не мають російського паспорта, не були допущені до занять у школах.
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