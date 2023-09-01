У школах на ТОТ не допустили до занять старшокласників, які не мають паспортів РФ, - Центр нацспротиву
Старшокласники, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України й не мають російського паспорта, не були допущені до занять у школах
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"В низці населених пунктів на ТОТ зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорт РФ, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають російських паспортів.
Як повідомляє ЦНС, тепер учні мають 10 днів, аби "виправити ситуацію" й лише тоді вони будуть допущені до занять.
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