У Криму окупаційна влада РФ продає на аукціонах приватне майно українців

Про це повідомив голова російського "парламенту" Криму Володимир Константинов.

Він написав, що наразі вже провели 8 аукціонів, у лоти яких входили об'єкти житлового фонду та комерційна нерухомість, а також уклали договори купівлі-продажу на суму понад 815 млн рублів.

Зараз на відкритих аукціонах розміщені оголошення про продаж чотирьох житлових приміщень, від продажу яких до окупаційного бюджету Криму росіяни хочуть додати близько 27 млн рублів.

Константинов повідомив, що продати планують ще близько 100 об'єктів українського майна, серед якого житлові приміщення, включаючи квартиру подружжя Зеленських, об'єкти санаторно-курортного призначення, торговельні та комерційні приміщення. На їх продажі росіяни хочуть заробити понад 800 млн рублів.