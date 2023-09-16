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Головна Економіка У Криму окупаційна влада РФ продає на аукціонах приватне майно українців

У Криму окупаційна влада РФ продає на аукціонах приватне майно українців

16 вересня, 2023 субота
15:47
Економіка Крим

Російська влада у Криму проводить відкриті аукціони, на яких розпродає "націоналізоване" майно українців

Про це повідомив голова російського "парламенту" Криму Володимир Константинов.

Він написав, що наразі вже провели 8 аукціонів, у лоти яких входили об'єкти житлового фонду та комерційна нерухомість, а також уклали договори купівлі-продажу на суму понад 815 млн рублів.

Зараз на відкритих аукціонах розміщені оголошення про продаж чотирьох житлових приміщень, від продажу яких до окупаційного бюджету Криму росіяни хочуть додати близько 27 млн рублів.

Константинов повідомив, що продати планують ще близько 100 об'єктів українського майна, серед якого житлові приміщення, включаючи квартиру подружжя Зеленських, об'єкти санаторно-курортного призначення, торговельні та комерційні приміщення. На їх продажі росіяни хочуть заробити понад 800 млн рублів.

  • Перед цим "державний комітет оборони ДНР" під головуванням Пушиліна прийняв рішення про "націоналізацію" стратегічних підприємств. Під цю процедуру підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах.
  • У Маріуполі росіяни крадуть українські майно й цінності в галузі водопостачання, електроенергетики та транспорту "для націоналізації".
Крим
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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