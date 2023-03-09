У Криму окупаційні адміністрації готують плани евакуації для співробітників, - ЦНС

Про це поінформували в Центрі національного спротиву.

У тимчасово окупованому Криму росіяни розпочали планування евакуації для так званих адміністрацій. Зокрема в Красноперекопську створюються списки сімей, які потрібно вивезти першою чергою.

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут назавжди” як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", - відзначили в ЦНС.