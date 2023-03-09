У Криму окупаційні адміністрації готують плани евакуації для співробітників, - ЦНС
У тимчасово окупованому Криму росіяни формують списки сімей, які підлягають першочерговій евакуації
Про це поінформували в Центрі національного спротиву.
У тимчасово окупованому Криму росіяни розпочали планування евакуації для так званих адміністрацій. Зокрема в Красноперекопську створюються списки сімей, які потрібно вивезти першою чергою.
"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут назавжди” як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", - відзначили в ЦНС.
- Нагадаємо, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, зазначив, що окупанти намагаються зробити колаборантське місто на території Арабатської Стрілки й створюють там урядовий центр: так звана адміністрація евакуюється з лівобережжя.
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