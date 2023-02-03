Про це повідомив спікер окупаційної "Державної ради Республіки Крим" Володимир Констянтинов у телеграмі.

Загарбники в Криму ухвалили рішення "націоналізувати" майно "іноземних громадян та держав, які вчиняють щодо Росії недружні дії", так, мовиться про орієнтовно 500 об'єктів українських бізнесменів. До переліку увійшли приміщення підприємств та банків, туристичної, спортивної інфраструктури.

"Робота антитерористичної комісії з виявлення майна поплічників київського режиму у Криму продовжиться", – написав Костянтинов.