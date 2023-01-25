У Криму повідомили про вибухи, дим видніється з боку військового аеродрому, — соцмережі
Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Криму, а також про дим з боку військового аеродрому, в частині села Новофедорівка зникло світло
Про це пишуть канали місцевого спротиву.
Зазначається, що гучний вибух чули у Вірменську, Красноперекопську, Ішуні, Воїнці, Почесному, та Роздольному, з боку Каркінітської затоки місцеві помітили дим.
Мешканці села Новофедорівка також повідомили про дим з боку військового аеродрому, у частині селища зникла електроенергія.
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