Про це пишуть канали місцевого спротиву.

Зазначається, що гучний вибух чули у Вірменську, Красноперекопську, Ішуні, Воїнці, Почесному, та Роздольному, з боку Каркінітської затоки місцеві помітили дим.

Мешканці села Новофедорівка також повідомили про дим з боку військового аеродрому, у частині селища зникла електроенергія.

У Севастополі з'явилися стікери з антивоєнними та антиросійськими написами "Слава Україні", "Z фашисти", "Росія ганьба".

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