"Слава Україні", "Z фашисти", "Росія ганьба": у Севастополі з'явилися стікери з антивоєнними та антиросійськими написами
21 січня у Севастополі на вулицях з'явилися стікери з антивоєнними й антиросійськими написами
Про це повідомляє кореспондент видання Крим.Реалії.
Стало відомо, що 21 січня на проспекті Гагаріна в центральній частині Севастополя, недалеко від російських військових частин, розвісили наклейки з проукраїнськими гаслами й висловлюваннями проти російської агресії в Україні. Написи розмістили на водостічних трубах і стінах будинків.
Зокрема додається, що на плакатах написано "Слава Україні", "Росія ганьба", "Z фашисти", "Путін вбивця", "Z звірі". На стінах будинків крейдою також намалювали стилізований під нацистський хрест символ "СВО".
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- 18 січня стало відомо, що російські окупанти у Криму намагаються залучити місцевих жителів до підтримки своїх військових-терористів.
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