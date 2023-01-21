Про це повідомляє кореспондент видання Крим.Реалії.

Стало відомо, що 21 січня на проспекті Гагаріна в центральній частині Севастополя, недалеко від російських військових частин, розвісили наклейки з проукраїнськими гаслами й висловлюваннями проти російської агресії в Україні. Написи розмістили на водостічних трубах і стінах будинків.

Зокрема додається, що на плакатах написано "Слава Україні", "Росія ганьба", "Z фашисти", "Путін вбивця", "Z звірі". На стінах будинків крейдою також намалювали стилізований під нацистський хрест символ "СВО".

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17 січня Ескендер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру, член меджлісу кримськотатарського народу, зазначив, що мобілізація у Криму продовжується, але не в активній хвилі.

18 січня стало відомо, що російські окупанти у Криму намагаються залучити місцевих жителів до підтримки своїх військових-терористів.