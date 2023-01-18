РФ запустила у Криму кампанію з пропаганди на підтримку своїх військових, місцеві не реагують, - Центр нацспротиву
Російські окупанти у Криму намагаються залучити місцевих жителів до підтримки своїх військових-терористів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Наразі у Криму триває інформаційна кампанія із залучення коштів на підтримку росіян. Місцеві не виявляють бажання підтримувати росіян, які прийшли з війною на їхню землю. Окупанти з усіх сил намагаються змусити людей допомагати добровільно, але безуспішно. Тому, умови по підтримці військових будуть реалізовувати неофіційно, в примусовому порядку", - пишуть у ЦНС.
У Центрі відзначають, що з 24 лютого 2022 року російська влада намагається змусити мешканців тимчасово окупованого Криму підтримувати їхніх військових.
Окупанти закликають місцевий бізнес робити знижки військовослужбовцям, а “держслужбовців” примушують щомісяця віддавати частину зарплати на допомогу російській армії.
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