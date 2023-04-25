Про це повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність, пишуть "Крим. Реалії".

За словами родичів активіста, силовики прийшли близько 7 години ранку, забрали у всіх телефони та не дали викликати адвоката.

"Завершився обшук пів години тому. Його забрали. Адвоката викликати не встигли, бо одразу забрали телефони. У будинку на момент обшуку була дружина та 14-річна донька", – сказала родичка Джеппарова.

Впродовж дня адвокати затриманого не могли знайти його у жодній установі півострова. Врешті написали заяву про зникнення людини.

Представництво президента України в АРК засудило затримання Джеппарова та вимагає негайно його звільнити. Крім того, представництво звертає увагу правоохоронних органів та прокуратури АР Крим та Севастополя на затримання правозахисника.

Згодом з'ясувалось, що Джеппарова утримують в одному із ізоляторів Сімферополя. Його затримали за звинуваченням у непокорі поліції, повідомляє видання "Ґрати".

На арешт Джеппарова відреагував у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський:

"Сьогодні окупанти увірвалися в будинок Абдурешита Джеппарова. Він один із представників кримськотатарського національного руху, правозахисник, громадянин України. Де він зараз, що з ним – невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей. Тисячі й тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією".