У Криму силовики РФ затримали кримськотатарського правозахисника Джеппарова
Російські силовики затримали кримського громадського діяча Абдурешіта Джеппарова після обшуку в його будинку
Про це повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність, пишуть "Крим. Реалії".
За словами родичів активіста, силовики прийшли близько 7 години ранку, забрали у всіх телефони та не дали викликати адвоката.
"Завершився обшук пів години тому. Його забрали. Адвоката викликати не встигли, бо одразу забрали телефони. У будинку на момент обшуку була дружина та 14-річна донька", – сказала родичка Джеппарова.
Впродовж дня адвокати затриманого не могли знайти його у жодній установі півострова. Врешті написали заяву про зникнення людини.
Представництво президента України в АРК засудило затримання Джеппарова та вимагає негайно його звільнити. Крім того, представництво звертає увагу правоохоронних органів та прокуратури АР Крим та Севастополя на затримання правозахисника.
Згодом з'ясувалось, що Джеппарова утримують в одному із ізоляторів Сімферополя. Його затримали за звинуваченням у непокорі поліції, повідомляє видання "Ґрати".
На арешт Джеппарова відреагував у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський:
"Сьогодні окупанти увірвалися в будинок Абдурешита Джеппарова. Він один із представників кримськотатарського національного руху, правозахисник, громадянин України. Де він зараз, що з ним – невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей. Тисячі й тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією".
- 14 квітня російська ФСБ повідомила про затримання двох "учасників" кримськотатарського добровольчого батальйону у тимчасово окупованому Криму.
- Загалом на півострові загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України.
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