У Криму суд заарештував делегата Курултаю Дудакова
В анексованому Криму так званий Бахчисарайський районний суд присудив 10 діб адміністративного арешту делегату Курултаю кримськотатарського народу Едему Дудакову
Про це повідомляє Крим.Реалії.
Адвокат наголосив, що Дудаков своєї провини не визнав, і зазначив, що текст, на якому будувалося звинувачення, було вирвано з контексту.
Він додав, що рішення суду захист має намір оскаржити.
Також повідомляється, що біля будівлі "суду", де проходило слухання, російські силовики затримували активістів.
За даними громадянського об'єднання Кримської солідарності, було затримано 15 осіб – усі кримські татари.
- Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму ФСБ РФ обшукала будинок і затримала делегата та члена Ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова, який публічно викрив знищення росіянами Ханського палацу в Бахчисараї.
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