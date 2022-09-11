У Криму з невідомих причин впав літак Су-34, - росЗМІ
У Криму впав російський військовий літак, за попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватись
Про це пише російське видання Baza.
Там зазначили, що авіакатастрофа сталася на кордоні Різнодільненського та Красноперекопського районів.
Очевидці повідомили "Базі", що близько 06:00 ранку в полі впав військовий літак. Імовірно, це міг бути винищувач Су-34.
Льотчики встигли катапультуватись, пізніше їх забрали військові. Про причини падіння поки що невідомо.
- Нагадаємо, повітряні сили показали збитий українською ППО російський літак Су-34
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