У Криму з невідомих причин впав літак Су-34, - росЗМІ

Про це пише російське видання Baza.

Там зазначили, що авіакатастрофа сталася на кордоні Різнодільненського та Красноперекопського районів.

Очевидці повідомили "Базі", що близько 06:00 ранку в полі впав військовий літак. Імовірно, це міг бути винищувач Су-34.

Льотчики встигли катапультуватись, пізніше їх забрали військові. Про причини падіння поки що невідомо.

Нагадаємо, повітряні сили показали збитий українською ППО російський літак Су-34

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