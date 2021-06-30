У кривдника Ломаченка Лопеса сильні ускладнення від коронавірусу, - інсайдер
Чемпіон світу в легкій вазі американець Теофімо Лопес у складній формі переніс коронавірус і досі бореться з наслідками хвороби
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на vringe.com.
За інформацією інсайдера Кріса Маннікса, у Лопеса серйозні проблеми зі здоров'ям.
"Близькі до Лопеса люди сказали мені, що там все дуже серйозно. Кажуть, він дуже хворий. Кажуть, досі бореться з наслідками хвороби. Невідомо, коли він повністю відновиься. І вже тим більше невідомо, коли він зможе приступити до повноцінних тренувань. Самі розумієте, йому знадобиться місяць-два, щоб знову набрати форму", - розповів Маннікс.
У жовтні 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі.
Американець мав у червні захищати пояс IBF у бою проти австралійця Джорджа Камбососа, однак його довелося перенести через те, що Лопес заразився коронавірусом.
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