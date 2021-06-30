У кривдника Ломаченка Лопеса сильні ускладнення від коронавірусу, - інсайдер

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на vringe.com.



За інформацією інсайдера Кріса Маннікса, у Лопеса серйозні проблеми зі здоров'ям.



"Близькі до Лопеса люди сказали мені, що там все дуже серйозно. Кажуть, він дуже хворий. Кажуть, досі бореться з наслідками хвороби. Невідомо, коли він повністю відновиься. І вже тим більше невідомо, коли він зможе приступити до повноцінних тренувань. Самі розумієте, йому знадобиться місяць-два, щоб знову набрати форму", - розповів Маннікс.



У жовтні 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі.



Американець мав у червні захищати пояс IBF у бою проти австралійця Джорджа Камбососа, однак його довелося перенести через те, що Лопес заразився коронавірусом.