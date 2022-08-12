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У Кривому Розі можна зробити селфі з Борисом Джонсоном: за ініціативи Гончаренко центру у місті створили патріотичний мурал

12 серпня, 2022 п'ятниця
10:08
Суспільство Борис Джонсон

Кривий Ріг прикрасив новий патріотичний стінопис із портретом екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Авторкою муралу є молода криворізька художниця Анастасія Щербак, а ініціатором проекту – культурно-освітня мережа Гончаренко центр. Ідея полягає в тому, щоб не забувати про дружні стосунки між двома країнами – Україною та Великою Британією – та про ту військову допомогу, яка надходить з острова

У Кривому Розі на вулиці Тбіліській – поблизу головної прохідної промислового гіганту 2Арселорміттал", навпроти головного міського штабу внутрішньо переміщених осіб, з’явився новий патріотичний мурал. На ньому зображено портрет екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона на тлі українського прапора. Це ініціювала волонтерська культурно-освітня мережа Гончаренко центр у співпраці з молодою художницею Анастасією Щербак – випускницею художньо-графічного факультету Криворізького державного педагогічного університету.

Як розповів керівник Гончаренко Центру в Кривому Розі Микола Брюховецький, стінопис Бориса Джонсона створено з просвітницькою та культурною метою, що напряму пов’язано із концепцією Гончаренко Центрів. "Мурали на підтримку героїчного протистояння українського народу російському агресору – це світовий тренд. І дуже важливо, щоб вони були у кожному нашому місті. Меседж, який доносять художники, є потужним й зрозумілим кожному: Україна - сильна, вона обов'язково переможе. Чому саме Борис Джонсон? Бо цей харизматичний британський  політик продемонстрував Україні справжню підтримку. З самого початку повномасштабного російського вторгнення екс-прем'єр-міністр Великої Британії посів активну проукраїнську позицію", – зазначив директор місцевого осередку.

За словами засновника волонтерської мережі Гончаренко центр, нардепа Олексія Гончаренка, зображення  Бориса Джонсона має нагадувати про дружні стосунки між двома країнами – Україною та Великою Британією та сприяти їхньому укріпленню.

"Я особисто знайомий із Борисом Джонсоном. Це надзвичайна людина! Українці завжди пам'ятатимуть, що не зважаючи на постійні обстріли Києва, він мав сміливість першим зі світових лідерів відвідати нашу столицю під час війни. Він запропонував програму навчання українських військових на території Великої Британії, стимулював на міжнародному рівні постачання Україні важкого озброєння і систем ППО, а також посилення санкцій проти росії. Я вважаю, що Борис Джонсон вже став символом міжнародної підтримки нашої боротьби проти агресора!", - наголосив Олексій Гончаренко. 

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.

Кривий Ріг
Олексій Гончаренко
війна з Росією
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