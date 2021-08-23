У Кривому Розі підняли найбільший державний прапор у місті на найвищий флагшток

Про це повідомляє Дніпровська обласна державна адміністрація.



Зазначається, що об'єкт звели в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Під час урочистостей на флагшток підняли прапор розміром 12х18 м.



"Декілька років тому втілили такий патріотичний проект у Дніпрі. Встановили тоді найвищий у країні флагшток із найбільшим Державним Прапором. Ініціативу підхопили інші регіони. Тепер знакове місце з'явилося і в Кривому Розі", - сказав голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Резніченко.



За словами проектувальника Андрія Матвєєва, конструкція флагштока в Кривому Розі відрізняється від дніпровського аналога. Його особливістю є те, що кронштейни, щогли і кріплення сховали під землю.



Навколо флагштока облаштували невеликий сквер. Під час його проектування використовували природний рельєф місцевого ландшафту. До флагштоку з боку проспекту веде "місячна доріжка", яка ввечері підсвічується. Сходинки зробили з чорного граніту. Територію нового скверу озеленили, встановили лавки. У сталеві стели вмонтували панно, зроблені майстрами з Дніпропетровської області в техніці гарячої художньої емалі.



"На них – знайомі всім українцям символи: Петриківський розпис, Половецька Баба, Тарас Шевченко, Козак Мамай. Є образи, близькі криворіжцям. Це славнозвісний кар’єр та сучасний бренд міста. "Ріг достатку", виконаний у "металургійних" кольорах, гармонійно вписали у "вишиванку", - зазначають в обладміністрації.



Стели з панно оснащені QR-кодами, які дають змогу дізнатися більше про кожне зображення. Інформація - українською та англійською мовами.

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