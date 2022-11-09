У Кривому Розі пролунав вибух, - ЗМІ

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначимо, що наразі у Кривому Розі та Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Наразі офіційної інформації щодо ситуації у місті немає.

3 листопада окупанти гатили по Дніпропетровській області з безпілотників, "градів" та важкої артилерії, загиблих та поранених немає.