У Кривому Розі пролунав вибух, - ЗМІ
9 листопада у Кривому Розі пролунав вибух, оголошено повітряну тривогу
Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначимо, що наразі у Кривому Розі та Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
Наразі офіційної інформації щодо ситуації у місті немає.
- 3 листопада окупанти гатили по Дніпропетровській області з безпілотників, "градів" та важкої артилерії, загиблих та поранених немає.
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