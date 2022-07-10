У Кривому Розі спецназ ЗСУ не дав втікти п'яним винуватцям ДТП. "Тітушки" й "свій" поліцейський не допомогли

Про це сьогодні, 10 липня 2022 року, повідомили на офіційній facebook-сторінці бригади.

Зазначається, що офіцер бригади Яків Б. став свідком скоєного у Кривому Розі ДТП за участі автомобіля Toyota Land Cruiser AE1067TB, який спричинив зіткнення з авто марки "Таврія", в якому перебувала родина з неповнолітньою дитиною. Автомобілем Toyota, який порушив ПДР, керував громадянин України, що мав явні ознаки сп’яніння. Українські воїни надали першу медичну допомогу постраждалим, викликали швидку і поліцію.

Зазначається, що правопорушниками виявилися місцеві фермери, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння.

"На прохання офіцера-богунівця залишитися на місці події та дочекатися поліції, винуватці намагалися скрутити номерні знаки машини Toyota та втікти з місця події. Після багатьох спроб офіцера зупинити винуватця, довелося таки його затримати до прибуття поліції", - йдеться у повідомленні.





При цьому винуватці викликали підмогу з числа місцевих "тітушок". Але на той час, на місце ДТП прибули солдати 1 ОБрСпП і вирушили на пошуки винуватця, що їм успішно вдалося. Чоловіка передали правоохоронним органам.

На додачу, як помітили спецназівці, підозріло поводився й слідчий Нацполіції.

"У фермерів виявилися досить тісні зв’язки з місцевими правоохоронними органами, тож слідчий, який прибув для фіксації події, сильно не поспішав з заповненням документів і вимовив фразу, яка дуже не сподобалась потерпілим та свідкам ДТП: "Нічого, зараз все вирішимо". Ну що ж… Тепер його долю вирішує ДБР", - зазначають у 1 ОБрСпП.



"Незважаючи на погрози в адресу війсковослужбовців ЗСУ і потерпілих, та лайку і образи на адресу української армії, богунці домоглися дотримання закону. Поліції довелося відвезти винуватців на здачу аналізів на вміст алкоголю в крові, що на той момент становив 1,16 промілле, а ще через пів години 1,06. Розпочате слідство", - підсумували в бригаді.

26 червня на автодорозі Київ-Чоп нетверезий водій вчинив потрійну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої постраждали троє людей. Їх госпіталізували.

5 липня 49-річний чоловік за кермом кросовера спричинив ДТП, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння.

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