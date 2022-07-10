English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство У Кривому Розі спецназ ЗСУ не дав втікти п'яним винуватцям ДТП. "Тітушки" й "свій" поліцейський не допомогли

У Кривому Розі спецназ ЗСУ не дав втікти п'яним винуватцям ДТП. "Тітушки" й "свій" поліцейський не допомогли

10 липня, 2022 неділя
16:46
Суспільство

Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна затримала фермерів, які скоїли п'яне ДТП у Кривому Розі

Про це сьогодні, 10 липня 2022 року, повідомили на офіційній facebook-сторінці бригади.

Зазначається, що офіцер бригади Яків Б. став свідком скоєного у Кривому Розі ДТП за участі автомобіля Toyota Land Cruiser AE1067TB, який спричинив зіткнення з авто марки "Таврія", в якому перебувала родина з неповнолітньою дитиною. Автомобілем Toyota, який порушив ПДР, керував громадянин України, що мав явні ознаки сп’яніння. Українські воїни надали першу медичну допомогу постраждалим, викликали швидку і поліцію.

Зазначається, що правопорушниками виявилися місцеві фермери, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння.

"На прохання офіцера-богунівця залишитися на місці події та дочекатися поліції, винуватці намагалися скрутити номерні знаки машини Toyota та втікти з місця події. Після багатьох спроб офіцера зупинити винуватця, довелося таки його затримати до прибуття поліції", - йдеться у повідомленні.


 
При цьому винуватці викликали підмогу з числа місцевих "тітушок". Але на той час, на місце ДТП прибули солдати 1 ОБрСпП і вирушили на пошуки винуватця, що їм успішно вдалося. Чоловіка передали правоохоронним органам.

На додачу, як помітили спецназівці, підозріло поводився й слідчий Нацполіції.

"У фермерів виявилися досить тісні зв’язки з місцевими правоохоронними органами, тож слідчий, який прибув для фіксації події, сильно не поспішав з заповненням документів і вимовив фразу, яка дуже не сподобалась потерпілим та свідкам ДТП: "Нічого, зараз все вирішимо". Ну що ж… Тепер його долю вирішує ДБР", - зазначають у 1 ОБрСпП.
 
"Незважаючи на погрози в адресу війсковослужбовців ЗСУ і потерпілих, та лайку і образи на адресу української армії, богунці домоглися дотримання закону. Поліції довелося відвезти винуватців на здачу аналізів на вміст алкоголю в крові, що на той момент становив 1,16 промілле, а ще через пів години 1,06. Розпочате слідство", - підсумували в бригаді.

  • 26 червня на автодорозі Київ-Чоп нетверезий водій вчинив потрійну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої постраждали троє людей. Їх госпіталізували.
  • 5 липня  49-річний чоловік за кермом кросовера спричинив ДТП, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини ДТП
Кривий Ріг
ЗСУ
Читайте також:
9 липня, 2022 субота
Прихильники Джонсона назвали кандидата на посаду прем'єра зрадником, - FT
ракетні системи США
9 липня, 2022 субота
Росія відреагувала на рішення США надіслати ще чотири HIMARS в Україну
Володимир Кличко та Олександр Усик (праворуч)
9 липня, 2022 субота
Усик залишає промоутерську компанію братів Кличків
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.67
    Купівля 34.67
    Продаж 35.57
  • EUR
    Купівля 35.2
    Продаж 36.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
10 липня
16:49
Маріупольці
У Маріуполі люди беруть воду з підземних фонтанів
16:37
Ексклюзив
ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів
Через знищені склади з боєприпасами, боєздатність окупантів знизилась на 25%, - військовий експерт Гетьман
16:37
Джо Байден
Байден на Близькому Сході домовлятиметься про зброю для України, - NYT
16:27
окупанти
Кремль набирає 10 тис. "зеків" для війни з Україною, - розвідка
16:07
санкції проти Росії
Через санкції росіяни повертаються до музики й фільмів на дисках
16:02
Знищена російська техніка в районі Бучі
Знищену ЗСУ військову техніку росіян покажуть у Празі
15:55
Ексклюзив
бойовик "ДНР"
Росіяни практично закінчили фільтрацію людей в Маріуполі, - радник мера Андрющенко
15:54
Іван Ордець
Український футболіст розірвав контракт з російським клубом заради бундесліги
15:48
Нові фейки російської пропаганди
Здорожчання авто й корупція: Центр при РНБО спростував фейки про повернення мита й податків на імпорт
15:37
ЗСУ вдарили по базі окупантів у Херсоні
15:36
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Севастопольська бухта та Кримський міст є головними цілями для ЗСУ, - генерал-майор запасу Чумак
15:36
Ексклюзив
Карта бойових дій Харків Старий Салтів Рубіжне Вовчанськ Згурець 28.06.22
На Харківщині агенти впливу РФ розповсюджують недійсну інформацію, - боєць ТрО Харківщини Корсунов
15:34
літо
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України повернеться спека
15:34
Казахстан
Казахстан скасував візи для гостей з Китаю, Ірану й Індії
15:21
зенітний танк Gepard
Близько 30 одиниць зенітних установок Gepard можуть прибути до України вже в липні, - Der Spiegel
15:19
російська армія
На півночі Росії автобус із призовниками зіштовхнувся з вантажівками
15:17
Німеччина уряд
Німеччина заблокувала пакет допомоги ЄС Україні у 9 млрд євро, - Corriere della Sera
15:06
Судовий вирок
В Одесі суд покарав сепаратиста з зоопарку: зобов'язав читати українські книги
14:58
газове родовище
Париж вважає повне відключення газу Росією найбільш імовірним сценарієм
14:50
"Уявіть, поранений приходить до тями і чує російську мову": парамедик Фірсов пояснив, чому на фронті вони спілкуються суто українською
14:44
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Путін дотиснув Лукашенка. Білорусь піде війною проти України на початку вересня, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
14:42
Віктор Петренко (праворуч)
За три рублі продав неньку: Гераскевич про виступ олімпійського чемпіона з України Петренка у шоу дружини Пєскова
14:39
Ексклюзив
Олексій Гончаренко
Такі як Ковальов і Медведчук не мають бути народними депутатами, - нардеп Гончаренко
14:22
Північний потік
Шольц вдячний Канаді за турбіну для "Північного потоку"
14:22
евакуація
Із Покровська 10 липня вирушить евакуаційний потяг до Львова
14:21
Олексій Новіков (в центрі)
Українець Новіков здобув титул найсильнішої людини світу
14:21
закарпатська митниця
Митниця попереджає про черги на кордонах з Польщею та Румунією
14:16
maneskin
Maneskin послали Путіна слідом за "російським воєнним кораблем"
14:03
Ексклюзив
Миколаївська область
Росія діє за принципом сталого руйнування міст, - пресофіцер Миколаївської ОВА
13:53
У Нью-Йорку українці провели акцію "Війна не закінчилася"
13:50
Ексклюзив
Херсонська область
Ротація очільника ОВА не вплине на ситуацію на Херсонщині, - радник голови адміністрації Хлань
13:47
На фото військова техніка окупантів
Російські окупанти вивели з ладу 17 БТР та 9 командно-штабних машин, щоб не їхати на фронт, - розвідка
13:40
Роскомнагляд
Росія заблокувала доступ до німецької газети Die Welt
13:37
Путін
У ЛДПР запропонували замінити назву посади Путіна
13:33
Рашисти намагаються приховати розстріл із танку 56 літніх людей у Кремінній, - Гайдай
Рашисти намагаються приховати розстріл із танку 56 літніх людей у Кремінній, - Гайдай
13:29
Оновлено
Часів Яр, Донеччина
У Часовому Ярі на Донеччині під завалами 5-поверхівки загинуло щонайменше 15 людей, під завалами є ще мешканці
13:25
Офіс генпрокурора
Вступили до "прокуратури" й "МВС" "ЛНР": на Луганщині 9 поліцейським оголосили підозру
13:13
На фото захисники України
Зеленський підписав закон про звільнення захисників України від військового збору
13:13
Ексклюзив
Сєверодонецьк
На Сєверодонецьк росіяни скинули кількість боєприпасів еквівалентну атомній бомбі, - заступник командира "Легіону Свободи" Назаренко
13:10
винищувач F-35
Британія відправила 6 винищувачів для тренувань зі Швецією і Фінляндією
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV