У Криворізькому районі обстріляли 2 села і місто Зеленодольськ, ЗСУ знешкодили склад боєприпасів, - голова Криворізької РВА

Про це повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у "Фейсбук".



"Зранку (21 березня - ред) з "Градів" було обстріляно село Ганівка, жертв немає, але є невелике руйнування житлового будинку. Під обід було обстріляно село Шестерня", – сказав він.



Від осбрілу Шестерні також ніхто не постраждав, але є руйнування житлового будинку.



Також 21 березня окупанти обстріляли у Криворізькому районі місто Зеленодольськ.

"На цю хвилину – жертв немає… Наші Збройні сили, як завжди, миттєво реагують і дали гарну відповідь: знешкоджено повністю склад боєприпасів, і "Гради", які обстріляли Зеленодольськ, також знешкодили", - сказав Ситниченко.