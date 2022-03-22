У Криворізькому районі обстріляли 2 села і місто Зеленодольськ, ЗСУ знешкодили склад боєприпасів, - голова Криворізької РВА
Збройні Сили знищили "Гради", якими окупанти обстрілювали місто Зеленодольськ на Дніпропетровщині
Про це повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у "Фейсбук".
"Зранку (21 березня - ред) з "Градів" було обстріляно село Ганівка, жертв немає, але є невелике руйнування житлового будинку. Під обід було обстріляно село Шестерня", – сказав він.
Від осбрілу Шестерні також ніхто не постраждав, але є руйнування житлового будинку.
Також 21 березня окупанти обстріляли у Криворізькому районі місто Зеленодольськ.
"На цю хвилину – жертв немає… Наші Збройні сили, як завжди, миттєво реагують і дали гарну відповідь: знешкоджено повністю склад боєприпасів, і "Гради", які обстріляли Зеленодольськ, також знешкодили", - сказав Ситниченко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе