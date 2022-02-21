У кризовий час інвестори виходять із сумнівних активів на кшталт криптовалюти – експерт
Криптовалюти не забезпечені жодними цінностями і є надто ризикованими інвестиціями, особливо в кризовий час, коли більшість інвесторів намагаються позбутися таких активів
Про це головний редактор інтернет-видання “Економічна правда” Дмитро Дєнков розповів у програмі "Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким" на Еспресо.TV.
“Віртуальні активи не підкріплені ніякими цінностями, це небезпечний актив, який зростає суто на інвестиціях. Я б порадив бути обережним з такими активами, оскільки світ перебуває у напружених відносинах”, – сказав він.
Дєнков нагадав, що вартість біткоїна значно впала в ціні останнім часом.
“Це ризикований актив, тому більшість інвесторів з нього виходить. Більшість інвесторів під час будь-якої кризи намагаються виходити з ризикованих активів”, – зауважує Дмитро Дєнков.
Нагадаємо, в січні криптовалюта біткоїн впала у вартості нижче $40 тис. Рекорд на рівні близько $69 тис. біткоїн встановив 10 листопада торік, проте відтоді криптовалюта втратила вже близько 40%. Зараз вона котується нижче $38 тис.
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