У кризовий час інвестори виходять із сумнівних активів на кшталт криптовалюти – експерт

Про це головний редактор інтернет-видання “Економічна правда” Дмитро Дєнков розповів у програмі "Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким" на Еспресо.TV.

“Віртуальні активи не підкріплені ніякими цінностями, це небезпечний актив, який зростає суто на інвестиціях. Я б порадив бути обережним з такими активами, оскільки світ перебуває у напружених відносинах”, – сказав він.

Дєнков нагадав, що вартість біткоїна значно впала в ціні останнім часом.

“Це ризикований актив, тому більшість інвесторів з нього виходить. Більшість інвесторів під час будь-якої кризи намагаються виходити з ризикованих активів”, – зауважує Дмитро Дєнков.



Нагадаємо, в січні криптовалюта біткоїн впала у вартості нижче $40 тис. Рекорд на рівні близько $69 тис. біткоїн встановив 10 листопада торік, проте відтоді криптовалюта втратила вже близько 40%. Зараз вона котується нижче $38 тис.