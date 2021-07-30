У Кропивницькому почали робити щеплення від коронавірусу у тролейбусах

Про це заступник начальника управління міського управління охорони здоров'я Лариса Кудрик повідомила у коментарі Суспільному.

Будуть використовувати вакцину CoronaVac.



"Ми не знаємо скільки людей прийде, а CoronaVac зручна тим, що у флаконі одна доза вакцини, на одну людину", - заявила Кудрик.



Вона додала, що пункти працюватимуть допоки будуть охочі.

Де проходитимуть щеплення:

З0 липня з 9:00 до 12:00 години на кінцевій зупинці маршруту №8. З 12:00 до 15:00 на вулиці Котового. Вакцинуватимуть жителів Завадівки та Савинівки

31 липня з 9:00 до 12:00 вакцинуватимуть жителів Старої Балашівки, біля магазину "Дельта" та жителів Кущівки біля школи №30.

26 липня міський голова Кропивницького Андрій Райкович заявив, що місто планує розгорнути пункти вакцинації від COVID-19 в тролейбусах та автобусах.