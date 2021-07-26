Мер Кропивницького пропонує відкрити пункти вакцинації в громадському транспорті
Міський голова Кропивницького Андрій Райкович заявив, що місто планує розгорнути пункти вакцинації від COVID-19 в тролейбусах та автобусах
Про це він сказав під час наради, передає НВ.
"Ми можемо організувати пункти в наших автобусах чи тролейбусах і пустити їх в дальні мікрорайони - Лелеківку, Арнаутове чи Завадівку. Транспорт обробити дезінфекторами, Wi-Fi, тобто інтернет - зв’язок організувати можливо", - сказав Райкович.
Читайте також: До нової хвилі COVID-19 не більше місяця, - Радуцький
Мер вважає, що комунальники мають активніше щепитися.
Читайте також: У Харкові відкрили запис для всіх охочих на вакцинацію препаратом Pfizer
"Підприємства, сфера послуг, кафе, ресторани, всі максимально повинні бути залучені до процесу вакцинації. Всі, хто на роботі дотичні до спілкування з людьми, кому не протипоказана вакцинація, мають бути щеплені" - сказав він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.12
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.02
- Актуальне
- Важливе