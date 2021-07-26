Мер Кропивницького пропонує відкрити пункти вакцинації в громадському транспорті

Про це він сказав під час наради, передає НВ.



"Ми можемо організувати пункти в наших автобусах чи тролейбусах і пустити їх в дальні мікрорайони - Лелеківку, Арнаутове чи Завадівку. Транспорт обробити дезінфекторами, Wi-Fi, тобто інтернет - зв’язок організувати можливо", - сказав Райкович.



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Мер вважає, що комунальники мають активніше щепитися.



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"Підприємства, сфера послуг, кафе, ресторани, всі максимально повинні бути залучені до процесу вакцинації. Всі, хто на роботі дотичні до спілкування з людьми, кому не протипоказана вакцинація, мають бути щеплені" - сказав він.

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