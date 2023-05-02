У Курській області заявили про "прильоти" з боку України

Про це написав губернатор Курської області Роман Старовойт у телеграмі.

Старовойт зазначив, що сьогодні, 2 травня, вранці начебто з боку України було обстріляне селище Тьоткіне Глушківського району. Усього зафіксовано "10 прильотів". У 7 домоволодіннях є пошкодження дахів, фасадів, вікон, огорож. Також пошкоджено газову трубу низького тиску. Постраждалих немає.