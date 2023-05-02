У Курській області заявили про "прильоти" з боку України
Вранці 2 травня у селищі Тьоткіне Глушківського району Курської області зафіксували "10 прильотів"
Про це написав губернатор Курської області Роман Старовойт у телеграмі.
Старовойт зазначив, що сьогодні, 2 травня, вранці начебто з боку України було обстріляне селище Тьоткіне Глушківського району. Усього зафіксовано "10 прильотів". У 7 домоволодіннях є пошкодження дахів, фасадів, вікон, огорож. Також пошкоджено газову трубу низького тиску. Постраждалих немає.
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