У квітні понад 80 громад перейшли з московського патріархату до ПЦУ
Понад 80 територіальних громад висловили бажання у квітні перейти з Московського патріархату до ПЦУ
Про це в Медіацентрі розповів голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.
"За квітень місяць до Православної церкви України з Московського патріархату перейшло понад 80 громад. Принаймні стільки було повідомлень про зібрання, на яких вірні вирішили змінити свою підлеглість", - розповів Єленський.
Очільник служби наголосив, що за 29 днів травня було понад 50 повідомлень про такі збори.
"Звичайно, що в статути цих громад ще далеко не в усі внесено зміни, тому що це процес, який займає якийсь час. Тобто цей процес відбувається. І відбувається, як на мене, не лавиноподібно, але динамічно", - додав Єленський.
- У середу, 17 травня, Харківська районна рада прийняла звернення від фракції "Європейська Солідарність" щодо перегляду та ліквідації договорів оренди з УПЦ МП. Його підтримали й інші фракції.
- 18 травня мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію киян про позбавлення УПЦ МП прав на користування землею в столиці.
- Народний депутат Микола Княжицький переконаний, що Росія використовує УПЦ МП для послаблення обороноздатності України.
- Яна Корнійчук, журналістка "Слідство.Інфо", зазначила, що в результаті перевірки певного списку церков Московського патріархату в столиці було встановлено, що в жодного з цих храмів нема права власності на земельну ділянку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 40Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе