У квітні понад 80 громад перейшли з московського патріархату до ПЦУ

Про це в Медіацентрі розповів голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

"За квітень місяць до Православної церкви України з Московського патріархату перейшло понад 80 громад. Принаймні стільки було повідомлень про зібрання, на яких вірні вирішили змінити свою підлеглість", - розповів Єленський.

Очільник служби наголосив, що за 29 днів травня було понад 50 повідомлень про такі збори.

"Звичайно, що в статути цих громад ще далеко не в усі внесено зміни, тому що це процес, який займає якийсь час. Тобто цей процес відбувається. І відбувається, як на мене, не лавиноподібно, але динамічно", - додав Єленський.