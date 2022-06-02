У квітні зареєстровано уп'ятеро менше справ про квартирні крадіжки, ніж у довоєнний час
У квітні зареєстровано 127 справ про квартирні крадіжки, тоді як в довоєнний час таких було в середньому 700 на місяць
Про це пише Опендатабот у телеграм.
"У квітні кількість облікованих справ про квартирні крадіжки зменшилась у 5 разів — 127 справ проти 700 у звичайний час", - йдеться у повідомленні.
Як пояснює Опендатабот, на зменшення зареєстрованих випадок квартирних пограбувань могла вплинути комендантська година, а також міграція та відсутність можливості повідомити про злочин.
При цьому значно зросла кількість вручених підозр: у квітні їх кількість становила 74% від кількості облікованих справ.
За статтею "мародерство" (432 ККУ) у квітні було зареєстровано лише 2 справи, свідчать дані Опендатабот.
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