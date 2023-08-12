Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами: щонайменше шестеро загиблих

У Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами: щонайменше шестеро загиблих

12 серпня, 2023 субота
14:28
Світ перекинувся човен з мігрантами

У суботу, 11 серпня, перекинувся човен з мігрантами, який намагався перетнути Ла-Манш з Франції, внаслідок чого загинули щонайменше шість людей

Про це інформує Reuters.

Заступник голови регіонального транспорту та мер Тетегема, розташованого неподалік Дюнкерка, Франк Дерсін сказав, що масштабна рятувальна операція була розпочата близько 6 години ранку, коли десятки човнів з мігрантами намагалися одночасно переправитися через протоку.

"Кілька човнів натрапили на серйозні труднощі. Біля прибережного міста Сангатт, на жаль, знайшли трупи", - сказав він Reuters. 

Морська префектура підтвердила щонайменше шість смертельних випадків внаслідок аварії й заявила, що станом на ранок 12 серпня пошуково-рятувальні операції тривають.

Зазначається, що Ла-Манш між Францією та Британією є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі. Там спостерігається сильна течія, тому переправа на невеликих човнах небезпечна.

Торгівці людьми, як правило, перевантажують хиткі шлюпки, залишаючи їх ледь на плаву та під загрозою бути забитими хвилями, коли вони намагаються дістатися до британських берегів.

Місцеві волонтери повідомляють, що їм вдалося врятувати 54 людини, у тому числі одну жінку. За їхніми словами, під час аварії мігранти на борту намагалися за допомогою взуття витягти воду з напівзатонулого судна.

"На човні їх (мігрантів, - ред.) було занадто багато", - пояснила одна з волонтерок.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила, що молодший міністр морських справ Ерве Бервіль попрямує до Кале, неподалік від місця перекидання одного з човнів з мігрантами.

  • Схожий випадок стався напередодні, 9 серпня. Тоді біля італійського острова Лампедуза затонув човен з мігрантами: загинула щонайменше сорок одна людина.
Франція
мігранти
Велика Британiя
Читайте також:
ізраїль україна
12 серпня, 2023 субота
ЗМІ: Україна може зупинити безвіз з Ізраїлем та попросити виключити країну із зустрічей "Рамштайну"
Петро Симоненко
11 серпня, 2023 п'ятниця
Екслідеру комуністів Симоненку оголосили підозру в публічних закликах до окупації України
Майкл Макфол експосол США у РФ
11 серпня, 2023 п'ятниця
Експосол США у Москві Макфол припустив, чому Вашингтон забороняє Україні бити по території РФ
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
12 серпня
15:26
Буча
У Бучі церква Московського патріархату вперше перейшла до ПЦУ
15:24
врятували хлопчика, Охматдит
У лікарні Дніпра внаслідок дії препарату загинула дитина, постраждали ще 11 пацієнтів
15:18
лісові пожежі в Іспанії
Каліфорнійські вогнеборці використовують ШІ, щоб фіксувати лісові пожежі
14:53
СУ-30
У Калінінградській області РФ впав винищувач Су-30: загинув увесь екіпаж
14:43
окупанти, орки
Шукають партизан: у Мелітополі окупанти перевіряють пасажирів громадського транспорту
14:40
Огляд
Василь Ломаченко
Ганьба у єврокубках, найбільший шанс у житті Луніна, а Ломаченко не хоче битись за чемпіонський титул: огляд головних новин спорту за тиждень
14:23
зруйнував газопровід
На Донеччині через обстріл РФ пошкоджено газопровід
14:14
Оновлено
лісові пожежи на Мауї, Гаваї, 9 серпня 2023 р
Масштабні лісові пожежі на Гаваях: загинули вже 80 людей
14:06
Андрій Єрмак
Єрмак провів телефонну розмову із Салліваном: про що говорили
14:03
OPINION
Яна Лаврик
Про наслідки припинення зернової угоди для України
13:42
Останній день перед спекою: синоптик Наталка Діденко прогнозує суху та комфортну погоду в Україні на 13 серпня
13:32
Дмитро Кулеба
Кулеба попередив українців про важку осінь: що відомо
13:31
кримський міст
Поблизу Кримського мосту пролунали вибухи, навколо - велике задимлення. Окупаційна адміністрація каже про збиття українських ракет
13:31
Херсонщина
Окупанти двічі обстріляли Херсонщину: 3 поранених
13:22
F-16 Нідерланди
Якщо потенціалу Європи не вистачить, навчати пілотів F-16 можна буде й у США, - Кірбі
13:20
Оновлено
Армія РФ вранці вдарила авіабомбою по Оріхову
Армія РФ вранці вдарила авіабомбою по Оріхову: загинув поліцейський, 12 поранених
12:52
Атака на Кривий Ріг
Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: без постраждалих
12:46
Вірменія
Вірменія звернулася до ООН з проханням провести екстрене засідання Радбезу щодо Карабаху
12:33
"Під контролем ЗСУ": стартувала реєстрація суден для руху в Чорному морі
12:05
безпілотник, дрон
У РФ заявили про збиття безпілотника в Калузькій області
12:05
OPINION
Сергій Фурса
Поки що Росію рятує глава її Центрального банку
11:45
десантный корабль РФ
У Чорному морі на чергуванні знаходяться чотири ворожі кораблі, ракетоносії відсутні
11:23
Ексклюзив
ЗСУ
Пресофіцер: 3-я окрема штурмова бригада будує сім'ю з добровольців
11:22
Одеса пляж
В Одесі відкрили для купання перші шість пляжів
11:21
Снаряди 155-мм
Україна отримала від ЄС майже 224 тисячі артилерійських снарядів
11:12
Зруйнована дамба Північно-Кримського каналу
У Росії в Уссурійську прорвало дамбу через велику кількість опадів
11:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
"Серпневе прокляття" Росії повертається, між Україною й Польщею зростає напруга, у Китаю свої причини для мирних переговорів. Акценти світових ЗМІ 12 серпня
10:58
обстріл Запоріжжя
Російські терористи за добу атакували 10 регіонів України: 5 загиблих, 13 поранених
10:50
OPINION
Микола Княжицький
Лист Навального - це про тупиковий шлях авторитаризму
10:09
Ексклюзив
евакуація
Поліцейський екіпаж "Білий янгол": За три тижні з Донеччини евакуйовано понад 30 дітей
10:08
OPINION
Віктор Бобиренко
Чи може нелюстрований Луцький керувати розробкою дронів?
09:59
обстріл Запоріжжя
Франція засудила нові обстріли РФ проти України та визнала їх воєнними злочинами
09:49
військовий переворот у Нігері
Країни Західної Африки відклали нараду щодо військового вторгнення у Нігер
09:23
на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини
Росіяни зранку вдарили по Куп'янську-Вузловому: загинула жінка
09:03
окупанти
Росіяни перемістили десантні сили з Херсонської в Запорізьку область через великі втрати, - британська розвідка
08:45
Ексклюзив
окупанти
Голова Сєверодонецької РВА : Окупанти колонами вивозять 200-х і 300-х через Сватове у Луганськ
08:37
Оновлено
ЗСУ
Армія РФ за добу війни втратила 510 військових, 5 танків та 10 артсистем, - Генштаб ЗСУ
08:30
обстріл, ППО
Сили ППО знищили вночі над Україною 3 ворожі дрони
08:23
окупанти Маріуполь
У Маріуполі окупанти проводять нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок: зникають цивільні люди
08:16
окупанти в Криму
На Херсонщині окупанти хочуть провести "ревізію" майна українців, - ЦНС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV