У Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами: щонайменше шестеро загиблих

Про це інформує Reuters.

Заступник голови регіонального транспорту та мер Тетегема, розташованого неподалік Дюнкерка, Франк Дерсін сказав, що масштабна рятувальна операція була розпочата близько 6 години ранку, коли десятки човнів з мігрантами намагалися одночасно переправитися через протоку.

"Кілька човнів натрапили на серйозні труднощі. Біля прибережного міста Сангатт, на жаль, знайшли трупи", - сказав він Reuters.



Морська префектура підтвердила щонайменше шість смертельних випадків внаслідок аварії й заявила, що станом на ранок 12 серпня пошуково-рятувальні операції тривають.

Зазначається, що Ла-Манш між Францією та Британією є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі. Там спостерігається сильна течія, тому переправа на невеликих човнах небезпечна.

Торгівці людьми, як правило, перевантажують хиткі шлюпки, залишаючи їх ледь на плаву та під загрозою бути забитими хвилями, коли вони намагаються дістатися до британських берегів.



Місцеві волонтери повідомляють, що їм вдалося врятувати 54 людини, у тому числі одну жінку. За їхніми словами, під час аварії мігранти на борту намагалися за допомогою взуття витягти воду з напівзатонулого судна.

"На човні їх (мігрантів, - ред.) було занадто багато", - пояснила одна з волонтерок.



Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила, що молодший міністр морських справ Ерве Бервіль попрямує до Кале, неподалік від місця перекидання одного з човнів з мігрантами.