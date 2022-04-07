У Латвії документи на проживання отримали близько 13 тисяч біженців з України

Про це на засіданні комісії Сейму з питань громадянства, міграції та громадського згуртування повідомила парламентський секретар МЗС Занда Калніня-Лукашевиця, передає Delfi.

"З названого числа 10 641 особа отримала гуманітарні візи, 2 279 – дозволи на тимчасове проживання. Водночас 8722 особи через муніципальні комісії цивільного захисту заявили про те, що потребують житла. Загалом українські біженці зверталися до комісій цивільного захисту за різною допомогою 19 247 разів", – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що у Латвії створено спеціальну інформаційну систему для обліку біженців. Точна їх кількість стане відома після введення в систему всіх даних. Водночас громадяни України, які мають біометричні паспорти та не потребують соціальної допомоги або допомоги на проживання, можуть перебувати у Латвії до 90 днів на рік без повідомлення державних установ.

Занда Калніня-Лукашевиця зауважила, що російська прикордонна служба гальмувала в'їзд мешканців України на територію Латвії, але зараз ситуація покращилася.