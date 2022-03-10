У Латвії організували потяг з гуманітарною допомогою для Маріуполя

Про це повідомляє Delfi, інформує Еспресо.TV

У зборі гуманітарної допомоги взяли участь багато латвійських виробників: Cido grupa відправила жителям України питну воду та соки, Balticovo - яйця, Lat Eko Food – дитячі продукти харчування Rudolfs, Naukseni – питну та мінеральну воду, Kunturi – свинячі консерви, Galas pars , Otanku dzirnavnieks – крупи та підгузки, Aluksnes putnu ferma – яйця.

Виробник косметики H. A. Brieger відправив у складі вантажу для мешканців України засоби гігієни – зубну пасту, гелі для душу та шампуні. Також цим потягом відправлено укомплектований приватними особами вантаж кормів для тварин.

Засновник товариства "Єдині для України" Анастасія Удалова повідомила, що комплектація вантажів у Ризі продовжується і товариство закликає латвійські підприємства, які можуть підтримати цю ініціативу фінансово, продуктами харчування, медичними та гігієнічними товарами, звертатися до товариства.

Для доставки гуманітарних вантажів також приєднались косметична фабрика HA Brieger, Даугавпілський локомотиворемонтний завод та інші підприємства Skinest Grupp, що належить естонському мільйонеру Олегу Осиновському.

Спочатку зібраний вантаж переправили трьома вантажівками на кордон Польщі з Україною. Потім його перевантажили до товарного поїзда, який вирушає далі.

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