Четверо керівників латвійської партії "Злагода", яка вважається виразником інтересів російського населення Латвії, оголосили про відставку після розгромної поразки на останніх парламентських виборах

Про це повідомляє Delfi.

Першим на початку тижня про складання повноважень оголосив багаторічний голова правління "Злагоди" Яніс Урбанович.

Слідом за ним про аналогічне рішення заявили співголова партії та член правління Андріс Морозов, депутатка Ризької думи та заступниця голови партії Анна Владова, а також мер Даугавпілса та заступник голови партії Андрій Елксніньш.

Морозов і Владова, коментуючи свою відставку в соцмережах, наголосили, що відповідальність за результати "Злагоди" на виборах має нести не тільки Урбанович як голова партії, а й вони.

Своєю чергою депутатка "Злагоди" Регіна Лочмеле сказала, що не збирається подавати у відставку з посади заступниці голови та члена правління партії "Злагода". Водночас вона не виключила самоліквідацію партії, якщо її ідеї не будуть популярними на наступних виборах.

Нагадаємо, за результатами парламентських виборів у Латвії, що відбулися 1 жовтня, перемогу здобули переважно представники консервативних та ліберальних сил. Натомість проросійська партія "Злагода", яка минулого разу була на першому місці з результатом у майже 20%, не потрапила в Сейм узагалі.

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