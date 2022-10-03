У Латвії на парламентських виборах проросійська партія навіть не подолала барʼєр

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що правоцентристська партія "Нова єдність" премʼєр-міністра Латвії Крішʼяніса Карінша виграла парламентські вибори. Це дає йому можливість очолити новий коаліційний уряд.

Карніш є першим главою латвійського уряду, який обіймав цю посаду протягом повного чотирирічного терміну. 57-річний політик, який має подвійне громадянство - США та Латвії, отримав підтримку виборців через свою жорстку політику щодо Москви.

Після підрахунку 100% бюлетенів стало відомо, що одна з керівних партій "За розвиток", не подолала 5-відсотковий барʼєр і, відповідно, не отримала представництва в 14-му Сеймі.

За бортом 14-го Сейму залишається найбільша проросійська партія "Згода", якій зовсім трішки не вистачило до 5% - за партію проголосували 4,81% виборців. До цього вона тричі поспіль перемагала на парламентських виборах, але постійно була в опозиції.

27 вересня У Латвії оголосили надзвичайну ситуацію в прикордонних районах через мобілізацію в Росії. Уряд країни оголосив надзвичайну ситуацію 28 вересня до 26 грудня у пунктах перетину кордону та в кількох прикордонних краях: Алуксненському, Балвському та Лудзенському.

30 вересня Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в НАТО.

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