У Латвії на парламентських виборах проросійська партія навіть не подолала барʼєр
У Латвії на парламентських виборах перемогла "Нова єдність", а найбільша проросійська партія навіть не подолала барʼєр
Про це повідомляє Delfi.
Зазначається, що правоцентристська партія "Нова єдність" премʼєр-міністра Латвії Крішʼяніса Карінша виграла парламентські вибори. Це дає йому можливість очолити новий коаліційний уряд.
Карніш є першим главою латвійського уряду, який обіймав цю посаду протягом повного чотирирічного терміну. 57-річний політик, який має подвійне громадянство - США та Латвії, отримав підтримку виборців через свою жорстку політику щодо Москви.
Після підрахунку 100% бюлетенів стало відомо, що одна з керівних партій "За розвиток", не подолала 5-відсотковий барʼєр і, відповідно, не отримала представництва в 14-му Сеймі.
За бортом 14-го Сейму залишається найбільша проросійська партія "Згода", якій зовсім трішки не вистачило до 5% - за партію проголосували 4,81% виборців. До цього вона тричі поспіль перемагала на парламентських виборах, але постійно була в опозиції.
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