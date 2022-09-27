У Латвії оголосили надзвичайну ситуацію в прикордонних районах через мобілізацію в Росії

Про це повідомило видання Delfi.

Щоб запобігти можливим загрозам для внутрішньої безпеки, уряд Латвії оголосив надзвичайну ситуацію з 28 вересня до 26 грудня у пунктах перетину кордону та в кількох прикордонних краях: Алуксненському, Балвському та Лудзенському.

Через ситуацію з нелегальною міграцією з Білорусі уряд Латвії з 11 серпня минулого року вже оголосив надзвичайну ситуацію в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугівському краях і Даугавпілсі, і вона з того часу неодноразово продовжувавалась та діятиме до 10 листопада.

Окрім цього, уряд також вирішив закрити прикордонний перехід у Педедзе і доручив Державній прикордонній охороні підвищити контроль на латвійсько-російському кордоні та посилити перевірку російських громадян, які прибувають до Латвії.

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Також повідомляється, що з 19 вересня у в'їзді до Латвії було відмовлено 57 громадян Росії, а легально в'їхали 2475 російських громадян. Всі громадяни, що в'їжджають, проходять сувору перевірку, та повинні відповідати критеріям винятків, зазначених у розпорядженні уряду.

Наразі притулку в Латвії попросили 16 громадян Росії. Більшість із них причиною вказали той факт, що не підтримують російську політику, чи факт переслідування, двоє попросили про притулок через оголошену в Росії мобілізацію.

27 вересня стало відомо, що Польща не прийматиме громадян Росії, які намагаються уникнути мобілізації.

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